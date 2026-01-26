Форма поиска по сайту

26 января, 21:22

Политика

Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров в Абу-Даби может пройти 1 февраля

Фото: ТАСС/Zuma

Следующий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби может пройти 1 февраля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, которое он опубликовал в своем телеграм-канале.

Политик добавил, что выслушал доклад украинской делегации о прошедшей встрече. По словам Зеленского, там обсуждались вопросы военного характера. Ряд тем он также попросил подготовить к новым переговорам.

Первая часть встречи Москвы, Вашингтона и Киева прошла в Абу-Даби 23 января. СМИ со ссылкой на администрацию Белого дома указали, что она была продуктивной. Вторая часть состоялась 24 января.

Как рассказал Зеленский, стороны в Абу-Даби обсуждали мирный план из 20 пунктов. Помимо этого, уточнил он, затрагивалось множество проблемных вопросов.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дружелюбие вряд ли возможно на нынешней стадии переговоров. Он также призвал не говорить об их отдельных положениях.

Самолет с российской делегацией вернулся в Москву из Абу-Даби

Сюжет: Переговоры по Украине
