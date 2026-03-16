16 марта, 15:04

Политика

Лавров заявил, что приезжавший в РФ переговорщик от Франции "ничего нового не привез"

Фото: ТАСС/Павел Быркин

Визит представителя Франции в Россию в рамках обсуждения урегулирования украинского кризиса не принес новых предложений. Деталями встречи поделился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Приезжал представитель Франции, это действительно так, но ничего нового он не привез. Ничего, что не звучало бы публично из Парижа, на этих вот закрытых контактах мы не услышали", – сказал дипломат на пресс-конференции по итогам переговоров с кенийским коллегой Мусалией Мудавади.

Приезд представителя Парижа ранее прокомментировал и пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, заявивший, что Москва в рамках данной встречи не услышала от Франции "позитивных сигналов" о завершении конфликта.

Более того, представитель Кремля обратил внимание на нежелание европейских стран оказывать помощь в урегулировании кризиса, что, по его мнению, является ошибкой с точки зрения их будущего, так как Киев продолжает боевые действия. Вместе с тем Песков напомнил об открытости России к дипломатическому решению.

