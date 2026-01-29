Форма поиска по сайту

29 января, 13:41

Политика

Песков не исключил большую продолжительность нового раунда переговоров в Абу-Даби

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил длительное проведение нового раунда переговоров по украинскому кризису в Абу-Даби. По его словам, встреча может занять несколько дней.

"Может быть, 2 дня при необходимости, да", – ответил он на соответствующий вопрос журналистов, отказавшись при этом раскрывать время начала следующей встречи.

Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что модальности собрания еще продолжаются согласовываться. В частности, до воскресенья, 1 февраля, будут решаться все вопросы, касающиеся формата мероприятия. Тем не менее эти уточнения не повлияют на общий ход переговоров.

Также Песков прокомментировал возможное участие ФРГ в процессе. По его словам, Германия не предпринимала попыток стать посредником в урегулировании конфликта на Украине.

Вместе с тем на пресс-конференции журналисты подняли вопрос о взаимодействии России и ОАЭ в будущем.

"Собственно, неоднократно уже и Абу-Даби, и Москва демонстрировали заинтересованность в дальнейшем расширении нашего сотрудничества", – подметил пресс-секретарь президента РФ.

Первый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Абу-Даби 23 и 24 января.

Белый дом назвал встречу "исторической". В Кремле отметили, что сам факт начала обсуждения экспертами сложных тем, связанных с урегулированием конфликта на Украине, можно считать прогрессом.

