Курс доллара на межбанковском рынке вырос до 83 рублей впервые с октября 2025 года

Курс доллара на российском межбанковском рынке впервые с 7 октября прошлого года превысил отметку в 83 рубля, следует из данных торгов.

По состоянию на 10:12 по московскому времени доллар увеличивался на 0,87% и составил 83,09 рубля. Курс евро на российском межбанковском рынке рос на 0,47% и был на уровне 95,49 рубля.

Американская валюта растет уже на протяжении недели. В частности, 13 марта доллар превышал 80 рублей впервые с 19 декабря 2025 года, а 16-го числа устанавливался на отметке в 81,02 рубля.

Накануне, 17 марта, расчетный курс доллара впервые с 22 октября 2025 года превысил отметку в 82 рубля. По состоянию на 11:50 по московскому времени американская валюта подорожала на 44 копейки по сравнению с предыдущим закрытием и достигла 81,92 рубля.

Такая тенденция, по мнению экспертов, приведет к подорожанию доллара до 95–100 рублей к концу 2026 года. Крепкий рубль, в свою очередь, в этом году маловероятен из-за слабого платежного баланса, который может упасть до 10 миллиардов долларов с установленных в 2025-м 40 миллиардов.