Новости

Новости

18 марта, 10:11

Общество

Врачи в Москве удалили опухоль сердца пациентке c инфарктом

Фото: МАХ/"Московская медицина"

Московские хирурги прооперировали 35-летнюю женщину, поступившую в больницу Вересаева с подозрением на инфаркт миокарда. Причиной тяжелого состояния оказался эмбол на аортальном клапане. Об этом сообщили в столичном Депздраве.

Коронарография, проведенная в первые часы, не выявила закупорки магистральных сосудов – проходимость была сохранена, за исключением одной микроскопической ветви. При дальнейшем обследовании врачи обнаружили образование на аортальном клапане.

По словам заведующего кардиохирургическим отделением Василия Терещенко, от этого образования, вероятно, оторвался фрагмент, который попал в коронарное русло и заблокировал кровоток.

"В результате была поражена обширная зона сердечной мышцы. Уровень тропонина А – кардиоспецифического фермента, который показывает объем пораженного миокарда, у пациентки был повышен в 50 тысяч раз", – прокомментировал Терещенко.

Врачам пришлось действовать крайне осторожно, так как сохранялась угроза повторной сосудистой катастрофы, операция в остром периоде инфаркта могла привести к тяжелым осложнениям. Было принято решение отложить вмешательство на неделю, чтобы дать сердцу частично восстановиться.

Во время операции на аортальном клапане хирурги обнаружили образование диаметром около одного сантиметра. Его удалось удалить с применением методики защиты миокарда, что позволило снизить риск повторного инфаркта. Аортальный клапан при этом сохранили, его функция была восстановлена.

Спустя неделю пациентку выписали. Врачи отметили, что подобный клинический случай можно считать уникальным, так как удаление такого образования в период острого инфаркта ранее не описывалось в научной литературе.

Ранее врачи детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 4-летнего мальчика, которому в щеку воткнулась вилка. Как рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава, ребенок торопился сесть за стол и бежал на кухню с вилкой в руках. Он внезапно споткнулся, и в этот момент зубцы столового прибора вошли в околоушно-жевательную область, пробив кожу.

По словам челюстно-лицевого хирурга Анны Алексиадис, медики успешно извлекли вилку и аккуратно зашили рану. После успешной операции ребенок чувствовал себя хорошо, и на второй день врачи отправили его домой.

