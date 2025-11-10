Психолог Самбурский: у недовольных работой – 40% риск сердечно-сосудистых заболеваний

Фото: 123RF.com/voronaman

У человека, недовольного своей работой, на 40% увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 80% – выгорания и депрессии. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

"С психологической точки зрения место, в котором мы трудимся, формирует ощущение "я кто-то". Поэтому, насколько мы удовлетворены своей профессиональной ролью, функцией, которую выполняем, зависит и уровень стресса, и уровень физического здоровья, и в принципе вся гармония жизни", – пояснил эксперт.

По его словам, перегружающие себя на нелюбимой работе люди могут получать инфаркты и инсульты. При этом у тех, кому нравится рабочее место, психика более устойчива. В таком случае, пояснил психолог, мозгу не приходится тратить энергию на преодоление нежелания идти на работу.

Как отметил Самбурский, такие люди реже впадают в стресс и гораздо быстрее восстанавливаются от усталости после трудового дня. При этом бывают ситуации, когда человек не может уйти с нелюбимой работы, указал специалист.

"Например, потому что у мужчины ипотека и жена в декрете, а денег отложенных нет. И вот каждое утро он идет туда как на каторгу, злится и стыдится того, что потерял себя. В такой ситуации очень важно признать, что в данный момент искать работу мечты не время", – сказал психолог.

Он добавил, что в таком случае человек стабилизирует себя и начнет переходить в стратегию выживания, где стоит сфокусироваться на малых успехах. Для этого будет полезно завести ежедневник и отмечать, что полезного удалось сделать и чему научиться.

"Это может быть даже "выдержал скучные совещания и не сорвался", "договорился с трудным клиентом". Нужно хвалить себя, и это не про самообман, а сохранение связи с тем, что ты эффективный профессионал", – подчеркнул Самбурский.

Он уточнил, что это помогает восстановить дофаминовую цепочку. Эксперт также отметил, что удовлетворенность от работы – это не про найти идеальное место, а прежде всего, про то, чтобы научиться создавать на текущей работе совпадение ценностей человека с тем, чем он занимается.

"Даже если оно будет небольшое, процентов 20%, психика начнет дышать свободнее. Надо позволить себе не страдать, а наслаждаться тем, что имеешь", – заключил он.

