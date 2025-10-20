Врач Чернышова: сдвиг рабочего дня из-за темноты можно заменить прогулкой в обед

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сдвиг рабочего дня лучше заменять прогулкой в обед, рассказала в беседе с Москвой 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.

Эксперт прокомментировала предложение депутата от фракции "Новые люди" Владислава Даванкова сдвигать начало рабочего дня зимой, чтобы люди могли видеть солнечный свет. По его словам, эта инициатива может быть выдвинута в текущую сессию Госдумы.

Чернышова отметила, что современная тенденция к позднему засыпанию и позднему подъему действительно осложняет утреннюю рабочую активность. Однако сдвиг рабочего дня не всегда оправдан, поскольку может вызывать дискомфорт из-за изменения режима.

Терапевт пояснила, что идея ложиться до 00:00 и спать 7 часов полезна, но не универсальна, так как кому-то нужно 9 часов сна, кому-то – лишь 5. Что касается сдвига рабочего графика, то, по ее мнению, эта мера теряет смысл, если человек вынужден тратить на дорогу около часа.

"С врачебной точки зрения чем больше времени человек проводит на солнце и вне дома, тем лучше для его здоровья и самочувствия. Поэтому я рекомендую в обеденный перерыв выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом", – отметила Чернышова.

Даже в пасмурную и дождливую погоду в солнечном свете содержится длина волн, способствующая выработке нейромедиаторов, отвечающих за самочувствие, хорошее настроение и нормальную передачу нервных импульсов. Кроме того, регулярные прогулки в обед способствуют выработке витамина D.

Терапевт уверяет, что это способ борьбы с депрессией. Особенно полезны такие прогулки тем, кто работает из дома.

Ранее россиянам рассказали, что у сотрудника должно быть время на обеденный перерыв от 30 минут до 2 часов, которое не включается в рабочее. Если начальник на обед не отпускает, например под предлогом срочного задания, это время является сверхурочной работой.