Бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс объявила о запуске своего политшоу

Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN

Экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс анонсировала запуск собственного еженедельного шоу, в котором она планирует разоблачить тех, кто отстранил ее от власти, и раскрыть реальное положение дел в стране и на Западе. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ее пост в соцсети Х.

"В 2022-м меня сместили с поста премьер-министра Великобритании. Я пыталась спасти нашу страну от порочного круга, в котором она сейчас находится. <...> Теперь я вернулась", – заявила политик.

По утверждению Трасс, ее обвинили в рыночном кризисе, однако сама она не считает это своей ошибкой. Экс-премьер подчеркнула, что теневое правительство и его сторонники в СМИ и политике решили ее сместить, потому что она указала на их прошлые неудачи.

Первый выпуск шоу намечен на 5 декабря. Трансляции планируются каждую пятницу. При этом Трасс не уточнила, на какой платформе будет выходить шоу.

Бывший премьер Британии объявила о своей отставке 20 октября 2022 года. На этой должности она пробыла всего 44 дня, что является самым коротким сроком за всю историю страны. Тогда свое решение уйти политик объяснила неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями.

