Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 08:28

Политика

Бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс объявила о запуске своего политшоу

Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN

Экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс анонсировала запуск собственного еженедельного шоу, в котором она планирует разоблачить тех, кто отстранил ее от власти, и раскрыть реальное положение дел в стране и на Западе. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ее пост в соцсети Х.

"В 2022-м меня сместили с поста премьер-министра Великобритании. Я пыталась спасти нашу страну от порочного круга, в котором она сейчас находится. <...> Теперь я вернулась", – заявила политик.

По утверждению Трасс, ее обвинили в рыночном кризисе, однако сама она не считает это своей ошибкой. Экс-премьер подчеркнула, что теневое правительство и его сторонники в СМИ и политике решили ее сместить, потому что она указала на их прошлые неудачи.

Первый выпуск шоу намечен на 5 декабря. Трансляции планируются каждую пятницу. При этом Трасс не уточнила, на какой платформе будет выходить шоу.

Бывший премьер Британии объявила о своей отставке 20 октября 2022 года. На этой должности она пробыла всего 44 дня, что является самым коротким сроком за всю историю страны. Тогда свое решение уйти политик объяснила неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика