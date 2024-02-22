Экс-премьер Британии Лиз Трасс заявила, что Запад обречен из-за усиления левых

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Запад обречен из-за долгого правления "левых элит". Об этом заявила бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью американскому телеканалу Fox News.

"Я пришла к выводу, что Запад обречен, если консерваторы не победят и не будут готовы взять под контроль институты, захваченные левыми", – сказала она.

Трасс отметила, что левые политические силы слишком долго находятся у власти в очень большом количестве стран Запада. По ее словам, негативными показателями их влияния являются проблемы с миграцией и акции в защиту Палестины.

Бывший премьер-министр Великобритании заявила, что в ее стране "левые" используют свое влияние на судебную систему, чтобы препятствовать депортации нелегальных мигрантов.

Кроме того, Трасс отметила, что ее пугает факт того, что левые идеи получили такое сильное распространение в США, и особенно в администрации действующего президента Джо Байдена. Она подчеркнула, что деятельность консерваторов должна быть направлена не только на отстаивание своих позиций, но и на борьбу с вредоносными левыми идеями.

Трасс объявила о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании 20 октября 2022 года. На этой должности она пробыла всего 44 дня, что является самым коротким сроком за всю историю страны. Решение уйти политик объяснила неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями.

Еще до известий об уходе политика британцы устроили пари: сможет ли Трасс продержаться на посту дольше, чем сохраняет свежесть салат латук. Спустя всего шесть дней после старта "гонки" премьер ушла в отставку, а салат победил.

