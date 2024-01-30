Посол РФ рассказал, что Трасс покинула свой кабинет во время разговора про СВО

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Экс-глава МИД Великобритании Лиз Трасс покинула свой кабинет во время встречи с российским послом Андреем Келиным, состоявшейся 24 февраля 2022 года, после начала спецоперации на Украине. Об этом дипломат РФ рассказал в интервью изданию BBC.

По словам Келина, во время той встречи он попытался объяснить Трасс, занимавшей тогда пост министра иностранных дел страны, причины конфликта на Украине. Однако после всего нескольких фраз она вскочила с места и исчезла.

"Мне кажется, это тот способ, которым эта дама ведет дела. Она не слушала аргументов и не была готова понять суть ситуации. Она лишь повторяет свои заявления, коротко и часто, и это все", – приводит ТАСС слова Келина.

Вместе с тем сама Трасс изложила иную версию произошедшего. Она заявила, что во время встречи с послом РФ, когда тот начал объяснять причины конфликта, она в резкой форме потребовала от него покинуть ее кабинет.

Ранее бывший премьер Великобритании Борис Джонсон поддержал призыв главы генштаба Вооруженных сил королевства Патрика Сандерса быть готовыми к службе в случае конфликта с РФ и заявил, что готов служить в британской армии.

До этого экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский сел в кресло бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля во время посещения музея Черчилля в Лондоне, несмотря на запрет местных работников.