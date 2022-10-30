Великобритания подозревает Россию во взломе телефона Трасс – СМИ

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali

Неизвестные злоумышленники взломали телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, когда она еще работала на посту министра иностранных дел страны. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным газеты, об утечке данных стало известно во время летней предвыборной кампании Консервативной партии, однако инцидент был скрыт действующим на тот момент главой кабмина Борисом Джонсоном и секретарем правительства Саймоном Кейсом. В результате взлома хакеры получили дискуссии Трасс с главами МИД других государств по ситуации на Украине, обсуждения поставок вооружения Киеву и сообщения с критикой Джонсона.

В Лондоне полагают, что взлом был осуществлен российскими спецслужбами. В настоящее время мобильный телефон экс-премьера хранится в сейфе в особо охраняемом государственном учреждении, поскольку похищенные данные имеют чрезвычайно компрометирующий характер.

Лиз Трасс заявила, что уходит с поста премьер-министра 20 октября. На этой должности она пробыла всего 44 дня. Решение уйти политик объяснила неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями. Таким образом, она стала главой кабмина с самым коротким сроком пребывания на этом посту в британской истории.

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