13:07Политика
В Британии поддержали замечание Путина в адрес Трасс
Фото: kremlin.ru
Читатели британской газеты The Times поддержали слова Владимира Путина о том, что бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс – "девушка, которая немного не в себе".
"Это очень смешно, я даже соглашусь с Путиным", – написал один из пользователей.
"В Британии уж точно оценили слова Путина, и многие с ним согласны. Ее сумасшествие на лицо", – отметил другой комментатор.
Еще один из читателей написал, что Трасс "подходит такое определение".
В ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", которое прошло накануне, Владимир Путин прокомментировал слова бывшего председателя правительства Британии Лиз Трасс, которая заявляла о возможности применения ядерного оружия.
Президент России выразил мнение, что экс-премьер была "немного не в себе".
Король Великобритании принял отставку Трасс
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