В Британии поддержали замечание Путина в адрес Трасс

Фото: kremlin.ru

Читатели британской газеты The Times поддержали слова Владимира Путина о том, что бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс – "девушка, которая немного не в себе".

"Это очень смешно, я даже соглашусь с Путиным", – написал один из пользователей.

"В Британии уж точно оценили слова Путина, и многие с ним согласны. Ее сумасшествие на лицо", – отметил другой комментатор.

Еще один из читателей написал, что Трасс "подходит такое определение".

В ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", которое прошло накануне, Владимир Путин прокомментировал слова бывшего председателя правительства Британии Лиз Трасс, которая заявляла о возможности применения ядерного оружия.

Президент России выразил мнение, что экс-премьер была "немного не в себе".



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