Трасс была немного не в себе, когда заявила об угрозе применения ядерного оружия – Путин

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Владимир Путин прокомментировал слова бывшего председателя правительства Британии Лиз Трасс, которая заявляла о возможности применения ядерного оружия. По мнению российского лидера, экс-премьер была "немного не в себе".

"Недавняя премьер-министр Великобритании прямо сказала в разговоре с представителями прессы: "Да, Великобритания – ядерная держава, в обязанности премьера входит возможное применение, и я сделаю это". Не дословно, но близко к тексту", – напомнил Путин.

По его словам, никто так и не поправил Трасс и не отреагировал на ее риторику. Путин задался вопросом, можно ли такие вещи говорить в публичном пространстве.

"Пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения", – заметил глава государства в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Помимо этого, Путин напомнил про ядерную доктрину, которая есть у РФ. Глава страны порекомендовал с ней ознакомиться именно тем, кто утверждает, что Россия может применить ядерное оружие.

У сегодняшних разговоров вокруг ядерных угроз существует цель, которая заключается в стремлении Запада надавить на дружественные и нейтральные к РФ государства, чтобы разладить их отношения с Москвой. По его мнению, подобные действия ничем не заканчиваются.

"В результате они ищут дополнительные аргументы для того, чтобы убедить их в том, что "нужно всем вместе противостоять России", – отметил Путин.

Глава страны также подчеркнул, что не ассоциирует свое нынешнее положение с ситуацией, в которой оказался глава СССР Никита Хрущев во время Карибского кризиса 1962 года.

Он заявил, что на данный момент Россия остается мировым лидером в области гиперзвукового оружия, обгоняя в том числе США.

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