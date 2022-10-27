Новый премьер Британии дал понять, что будет продолжать русофобский курс – Захарова

Фото: ТАСС/Zuma

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак дал понять, что его правительство продолжит русофобский курс предшественников. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Она пояснила, что в своем первом публичном выступлении в новой должности Сунак "воспроизвел заезженный тезис" об ответственности России за экономические проблемы в мире.

Экс-министр финансов Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании 25 октября. Он стал самым молодым премьером Британии с 1812 года.

Его предшественница Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьера 20 октября. Она заявила, что не смогла справиться с возложенными на нее обязанностями.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит предпосылок или надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги в отношениях России и Британии.

Вместе с тем он добавил, что Россия сохраняет свою открытость и готовность обсуждать самые сложные вопросы.



Новый премьер Британии Сунак заверил Зеленского, что Лондон продолжит поддерживать Киев

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!