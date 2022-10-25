Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Британии

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Бывший министр финансов Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

Король Британии Карл III вручил ему мандат на формирование правительства.

Новый глава Консервативной партии Британии позже должен выступить с обращением к жителям страны из премьерской резиденции на Даунинг-стрит.

Сунак стал самым молодым премьером в Великобритании с 1812 года, а также первым премьер-министром индийского происхождения.

Ранее Карл III принял отставку Лиз Трасс, которая пробыла в должности премьера 44 дня. О соответствующем решении Трасс объявила 20 октября. В своем обращении она заявила, что не смогла справиться с возложенными на нее обязанностями.



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