Король Великобритании принял отставку Трасс

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Британский король Карл III принял отставку премьер-министра страны Лиз Трасс, передает РИА Новости со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

"Достопочтенная Элизабет Трасс присутствовала на аудиенции с королем этим утром и подала в отставку с поста премьер-министра и первого лорда Казначейства, которую Его Величество любезно принял", – отмечается в заявлении.

Накануне стало известно, что экс-министр финансов Риши Сунак будет назначен на пост премьер-министра Великобритании после аудиенции с королем Карлом III, которая состоится 25 октября. После вступления на этот пост он станет самым молодым главой британского правительства с 1812 года и первым премьером родом из Индии.

Лиз Трасс заявила, что уходит с поста премьер-министра 20 октября. На этой должности она пробыла всего 44 дня. Решение уйти политик объяснила неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями. Таким образом, она стала главой кабмина с самым коротким сроком пребывания на этом посту в британской истории.



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