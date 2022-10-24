Риши Сунак займет пост премьера Британии после аудиенции с Карлом III

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Экс-министр финансов Риши Сунак будет назначен на пост премьер-министра Великобритании после аудиенции с королем Карлом III, которая состоится 25 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Утром во вторник Лиз Трасс проведет встречу с членами британского правительства, а затем произнесет прощальную речь возле своей резиденции. Около 12:15 по московскому времени она посетит Букингемский дворец. Там действующий правитель Великобритании Карл III примет ее отставку.

После этого король встретится с Сунаком и предложит ему сформировать правительство. Около 13:35 по московскому времени Сунак обратится с речью к жителям Соединенного Королевства.

Сунак остался единственным претендентом на пост премьера Британии. Это произошло после того, как лидер Палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с выборов.

После вступления в должность Сунак станет самым молодым главой британского правительства с 1812 года и первым премьером родом из Индии.

20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила о намерении уйти в отставку. Она выполняла функции главы британского правительства 44 дня.



Риши Сунак может вступить в должность премьер-министра Великобритании 24 октября

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