Трасс возьмет перерыв после ухода с поста премьер-министра Великобритании – СМИ

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali

После ухода с поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс может взять паузу в своей политической карьере. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Telegraph.

"Мне кажется, что после более чем десяти лет подряд на министерских должностях можно смело ожидать, что она возьмет перерыв", – сказал газете один из собеседников из близкого окружения Трасс.

В публикации утверждается, что в свободное время политик может заняться написанием мемуаров о своем непродолжительном нахождении на должности премьер-министра. Источники также не исключили, что после перерыва Трасс продолжит работу в британском парламенте.

О намерении уйти в отставку Трасс объявила 20 октября, проработав на посту всего 44 дня. Свое решение она объяснила неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями. Она стала премьер-министром с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

Ранее сообщалось, что новым премьером Британии станет экс-министр финансов этой страны Риши Сунак. Он остался единственным претендентом на этот пост после того, как лидер Палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с выборов.



Риши Сунак может вступить в должность премьер-министра Великобритании 24 октября

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!