Украину расстроили планы премьера Британии Сунака о сокращении военного бюджета – СМИ

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Украина демонстрирует недовольство в отношении сокращения военного бюджета новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом сообщает Politico.

"Сунак практически ничего не сказал о защите Европы, за исключением того, что бюджет на национальную оборону сократят", – приводит издание слова источника в украинском правительстве.

Как отмечает СМИ, первое обращение Сунака к британскому народу содержало обещание об установлении в государстве экономической стабильности. Тогда же премьер Соединенного Королевства предупредил о трудных решениях, которые правительство планирует принять в отношении национального бюджета.

При этом Сунак заявил, что украинский конфликт необходимо довести до конца. ВС Британии будет оказана соответствующая поддержка.

Прошлый британский премьер Лиз Трасс неоднократно заявляла о военной поддержке Киева в конфликте на Украине. Несмотря на отличие в объемах военной помощи между Британией и США, Трасс уверяла, что Соединенное Королевство намерено наращивать союз для поддержки Украины.

После отставки Трасс и вступления на должность Сунака новый премьер Британии заявил, что государство продолжит оказывать поддержку Киеву в конфликте на Украине. Как отмечалось в распространенном заявлении нового премьера, Сунак также поддержал президента Украины Владимира Зеленского в продолжении политики экономических санкций против России.



Новый премьер Британии Сунак заверил Зеленского, что Лондон продолжит поддерживать Киев

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