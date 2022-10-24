14:35Политика
Минобороны: Киев контактировал с Британией по созданию ядерного оружия
Фото: ТАСС/Zuma/Ukraine Presidency
Украинская столица вела диалог с Великобританией по созданию ядерного оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
"Располагаем сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия", – отметил он.
Ранее начальник войск РХБ защиты заявил, что украинская сторона может спрятать подрыв "грязной бомбы" под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков до этого заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" реальна. Она существует, даже если некоторые страны отказываются верить в нее, отмечал он.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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