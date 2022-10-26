Новый премьер Британии Сунак заверил Зеленского, что Лондон продолжит поддерживать Киев

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Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак заверил президента Украины Владимира Зеленского, в том, что Лондон продолжит оказывать Киеву поддержку на прежнем уровне.

Об этом говорится в заявлении, распространенном премьерской канцелярии по итогам телефонных переговоров политиков.

"Премьер-министр сказал, что поддержка Украины со стороны Соединенного Королевства будет такой же сильной, <...> и президент Зеленский может рассчитывать на то, что правительство Сунака будет и дальше проявлять солидарность", – говорится в сообщении.

Также указывается, что Зеленский и Сунак поддержали продолжение политики экономических санкций против России, чтобы "сохранять давление" на Москву.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию и увеличили финансовую поддержку Киева после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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