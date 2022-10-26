Политолог спрогнозировал ухудшение отношений России и Великобритании из-за Риши Сунака

Экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак 25 октября стал новым премьер-министром страны. В своей первой речи на посту он заявил, что британское общество переживает глубокий экономический кризис, отчасти на ситуацию влияют последствия COVID-19. Также, по словам Сунака, конфликт на Украине стал причиной дестабилизации энергетических рынков. Разбираемся, чего ждать от нового британского премьера и сможет ли он продержаться на посту дольше своей предшественницы Лиз Трасс.



Оторван от народа?

Фото: AP Photo/Kin Cheung

Король Великобритании Карл III 25 сентября назначил бывшего министра финансов страны Риши Сунака на должность премьер-министра. Примечательно, что он автоматически занял эту позицию, поскольку других претендентов на нее не было. Единственная соперница Сунака, лидер палаты общин Пенни Мордонт, ранее приняла решение не участвовать в выборах на пост премьера.

В своем первом обращении к народу новый глава британского правительства подчеркнул, что Великобритания переживает глубокий экономический кризис. Говоря о причинах сложившейся ситуации, он отметил, что до сих пор ощущаются последствия пандемии. Кроме того, Сунак заявил, что действия Владимира Путина на Украине привели к дестабилизации энергетических рынков. Также премьер поблагодарил свою предшественницу Лиз Трасс, однако при этом добавил, что правительство во главе с ней допустило ошибки.





Риши Сунак премьер-министр Великобритании Некоторые ошибки были допущены. Они не исходили из плохих намерений. На самом деле наоборот. Но все равно это были ошибки. И я был избран лидером партии и премьером, чтобы их исправить, и эта работа начинается незамедлительно.

Заявления Сунака вызвали негодование у некоторых британцев. В частности, его слова раскритиковали читатели британского таблоида Daily Express. "Ну давай, объясни нам, как пандемия и действия Путина на Украине разрушили нашу экономику", – высказался один из пользователей.

Другие посчитали, что новый премьер не должен прикрываться российским президентом и ценами на энергоносители. Некоторые читатели сомневаются в том, сможет ли Сунак продержаться на посту дольше своей предшественницы. "Я поставил на то, что он продержится дольше Трасс. Чувствую, после такой речи я потеряю деньги", – пошутил один из комментаторов.

В издании The New York Times была опубликована статья о том, что Сунак, который является одним из самых богатых людей Великобритании, "глубоко оторван" от своих сограждан. По мнению журналистов, он "не спасет страну".





Риши Сунак сменил на посту премьера и лидера правящей Консервативной партии Лиз Трасс. Последняя 20 октября заявила о своей отставке на фоне провального нового плана поддержки экономики. Трасс возглавляла британское правительство всего 44 дня, установив антирекорд в истории страны по пребыванию у власти в этой должности. До нее пост занимал Борис Джонсон, однако он тоже подал в отставку. Это произошло летом, таким образом Сунак стал третьим по счету премьером Великобритании за 2022 год.

Скоро в отставку?

Фото: AP Photo/Frank Augstein

В Кремле, комментируя назначение Сунака, заявили, что сегодня нет предпосылок к улучшению российско-британских отношений.

"В настоящий момент мы не видим ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги. Россия сохраняет свою открытость и готовность самые сложные вопросы обсуждать за столом переговоров. Но не в ущерб своим собственным интересам", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также рассказал, что Владимир Путин не стал поздравлять Сунака со вступлением в должность. По словам официального представителя Кремля, Великобритания входит в число недружественных стран, поэтому российский президент не отправил телеграмму.

В свою очередь, политолог Антон Бредихин считает, что при новом премьере отношения между Великобританией и РФ станут еще хуже. Об этом он рассказал Москве 24.





Антон Бредихин политолог Риши Сунак очень радикален по отношению к России, он еще больший русофоб, чем Борис Джонсон. Свою позицию он выразил в первые дни на посту. Он похоронит оставшиеся связи, продолжит поддерживать Украину и ужесточит санкции.

Не исключено, что новый глава британского правительства недолго продержится на своем посту, продолжает политолог. "Если Лиз Трасс была подобрана как фактический премьер на период, когда власть переходила от Елизаветы к Карлу III, то на пост Сунака выпал еще более сложный и кризисный период в британской экономике. И все провалы будут вешать на него", – рассуждает эксперт.

Высказывания Сунака о том, что Великобритания на стороне Украины и будет оказывать Киеву всяческую поддержку, тоже не добавляют ему поддержки среди народа, говорит политолог.





Антон Бредихин политолог В Великобритании и по всей Европе уже месяцы растет недовольство, которое может перерасти в митинги и демонстрации. Люди недовольны, что правящая партия готова миллиарды отдавать другой стране и не поддерживать соотечественников в сложный период.

По словам эксперта, если Сунак будет получать все больше негатива от народа, то это может отразиться на короле. "Карл III, который так долго ждал своей короны, этого не допустит", – считает он.

Ранее стало известно, что Сунак во время телефонных переговоров заверил президента Украины, что страна на прежнем уровне продолжит оказывать поддержку киевскому режиму. Кроме того, лидеры государств поддержали курс на продолжение антироссийских санкций.

