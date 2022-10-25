В офисе Риши Сунака озвучили новый состав кабмина Британии

Фото: ТАСС/AP/Kirsty Wigglesworth

В офисе нового британского председателя правительства Риши Сунака озвучили состав кабмина Великобритании. Соответствующие сообщения канцелярии опубликовали в Twitter.

Джеймс Клеверли остался на посту главы министерства иностранных дел. Также свою должность сохранил руководитель Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

Кроме того, пост министра юстиции и заместителя премьера Британии занял 48-летний Доминик Рааб, который является центральным союзником и ключевой фигурой в избирательной кампании нового главы правительства. Новый руководитель Минюста Великобритании помогал Сунаку на выборах, когда он уступил Лиз Трасс.

Помимо этого, Джереми Хант также остался на посту британского министра финансов. В прошлом подобную должность занимал и сам Сунак. Хант же был назначен главой Минфина 14 октября, когда председателем правительства была Трасс.

Некоторые политические аналитики считают, что подобное решение может говорить о том, что новая власть будет продолжать осуществлять курс экс-премьера.

Во вторник, 25 октября, Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании. Король Карл III передал ему мандат на формирование правительства.

До этого монарх принял отставку Трасс, которая пробыла в должности главы правительства 44 дня. О своем решении экс-премьер рассказала 20 октября. В своем обращении она заявила, что не смогла справиться с возложенными на нее обязанностями.

Сунак выступил с первой речью после избрания на пост премьера Великобритании

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!