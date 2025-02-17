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Экс-ведущий программы Top Gear Джереми Кларксон раскритиковал британского премьера Кира Стармера, добавив, что предпочел бы видеть на его посту Владимира Путина или других мировых лидеров. Об этом Кларксон написал в своей статье для The Sunday Times.

"Я бы предпочел любого мирового лидера тому имбецилу, который сейчас у власти. (Президент США Дональд. – Прим. ред.) Трамп, (премьер-министр Италии Джорджа. – Прим. ред.) Мелони, даже Путин: я бы поприветствовал любого из них с распростертыми объятиями", – написал Кларксон.

Ранее в Кремле заявляли, что Великобритания навязывает своим партнерам в Евросоюзе конфронтационную линию против РФ. Так в Москве прокомментировали слова Стармера о том, что лидеров ЕС необходимо призвать к усилению санкций против Москвы.

В сентябре прошлого года Стармеру грозило расследование из-за незадекларированных покупок одежды его супруге Виктории от финансового донора. По данным СМИ, член палаты лордов Британии Вахид Алли покрывал жене Стармера расходы на личного консультанта по покупкам и одежду до и после прихода действующего премьера к власти. Стармер при этом не задекларировал данный факт.