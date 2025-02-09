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Заместитель министра здравоохранения Великобритании Эндрю Гвин уволен за оскорбительные высказывания, которые он допустил в закрытой группе мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской). Об этом со ссылкой на представителя премьер-министра Кира Стармера передает газета The Daily Mail.

"Премьер-министр полон решимости придерживаться высоких стандартов поведения на государственной службе и возглавлять правительство, которое служит трудовому народу. Он не будет колебаться, когда нужно будет принять меры в отношении любого политика на министерском посту, который не соответствует этим стандартам, что он и сделал в этом случае", – заявил представитель Стармера.

Как ранее сообщила газета, Гвин, избранный в Палату общин от округа Гортон-энд-Дентон в графстве Большой Манчестер, допустил ряд оскорбительных комментариев в группе WhatsApp, где состояли другие политики из правящей Лейбористской партии. По данным издания, его высказывания носили расистский, антисемитский и сексистский характер.

Ранее Никулинский суд Москвы назначил бывшему зампреду подмосковного правительства и экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрию Куракину 17 лет тюрьмы и штраф в размере 369 миллионов рублей. Такое решение инстанция вынесла по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и взятке в особо крупном размере.

Куракин был задержан и арестован в ноябре прошлого года, а затем его перевели под домашний арест. По версии обвинения, экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ с иными должностными лицами и подведомственными организациями с 2014 года осуществлял незаконную вырубку здорового леса под видом санитарной на территории воинских частей Западного военного округа по поддельным документам.

