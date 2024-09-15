Times: премьеру Британии Стармеру грозит расследование из-за покупок одежды его жене

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Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру может грозить расследование из-за незадекларированных покупок одежды его супруге Виктории от финансового донора. Об этом сообщает издание The Times.

По данным журналистов, член палаты лордов Британии Вахид Алли покрывал жене Стармера расходы на личного консультанта по покупкам и одежду до и после прихода действующего премьера к власти. Стармер при этом не задекларировал данный факт.

В канцелярии Стармера не стали называть общую стоимость подарков Виктории Стармер. Ожидается, что данная информация будет раскрыта позднее.

Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер официально вступил в должность премьер-министра страны 5 июля этого года. В этот же день он назначил новый состав правительства страны, получив соответствующий мандат от короля Карла III.