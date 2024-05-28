Bild: супруг Макрона и Шольца сняли смеющимися на Мемориале жертвам холокоста

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Первые леди Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись во время посещения Мемориала в память жертв Холокоста в Берлине. Об этом сообщает Bild.

"Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях жены глав государств Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись. Что вызвало у них смех – неизвестно", – указано в сообщении.

В материале отмечается, что фото смеющихся супруг политиков выглядит "раздражающим", а их поведение вызвало недоумение в европейских странах.

Макрон и Шольц же во время мероприятия возложили венки, президент Франции также оставил запись в памятной книге.

Ранее стало известно, что супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара приняла в Белграде жену украинского лидера Елену. В их присутствии в ректорате Университета было подписано соглашение о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между белградским университетом и Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.