Соседи по дому Шольца нашли в мусорном баке секретные документы – СМИ

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Соседи по дому канцлера Германии Олафа Шольца и его жены Бритты Эрнст нашли в мусорном баке документы с грифом секретности о саммите G7. Об этом сообщает журнал Spiegel.

По данным издания, министр образования Брандербурга Эрнст выбросила вместе с черновиками и другими бумагами памятку с характеристиками лидеров стран G7 и их жен. В ней, в частности, сообщалось о супруге подавшего в отставку итальянского премьер-министра Марио Драги, которая избегает общественности.

Журнал подчеркнул, что в МИД Германии документ получил гриф секретности, поэтому супруга Шольца не имела права выбрасывать его, не утилизировав должным образом.

"При обращении с секретной документацией действуют строгие правила… при наличии грифа для служебного пользования документы должны быть уничтожены таким образом, чтобы содержимое не было узнаваемо и его нельзя было восстановить", – говорится в публикации.

На запрос издания ни ведомство канцлера, ни министерство Брандербурга ответа не предоставили.

Ранее Шольц заявил, что Евросоюз не снимет санкции с России, введенные из-за спецоперации на Украине, если мир будет заключен на "условиях, навязанных Москвой". При этом канцлер признал, что многие немцы в результате введения антироссийских ограничений столкнулись с такими последствиями, как сильно подорожавший бензин и продукты питания.

