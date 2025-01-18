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Россия рассматривает соглашение Украины и Британии о 100-летнем партнерстве как пиар-акцию Киева, для Москвы оно ничтожно. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

"Сто лет – символический, но мало к чему обязывающий срок. В случае падения диктатуры Зеленского или отставки британского премьер-министра Кира Стармера едва ли кто-нибудь вспомнит об этом соглашении", – отметила Захарова.

Помимо этого, дипломат назвала печальным тот факт, что в год 80-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне британское руководство "клянется в вековой поддержке укробандеровских неонацистов".

Ранее сообщалось, что Стармер прибыл на Украину с необъявленным визитом, в ходе которого подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским договор о "100-летнем партнерстве".

Представители британского правительства отмечали, что договор охватывает основные области взаимодействия, включая оборону, науку, энергетику и торговлю. Также в рамках соглашения страны договорились об укреплении стратегического сотрудничества на десятилетия вперед.