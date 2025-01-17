Политолог Джаралла: Украина согласилась стать колонией Британии

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Украина буквально согласилась стать британской колонией, когда президент страны Владимир Зеленский подписал с государством договор о 100-летнем партнерстве, заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла.

"Такое впечатление, что сатира становится сценарием для реальности. <...> Однако, с пафосом заявленное на сто лет, оно (соглашение. – Прим. ред.) не переживет надолго самих подписантов. Просто потому, что наши народы выкинут его на свалку истории. Где ему и место", – высказал он свое мнение в беседе с РИА Новости.

Джаралла считает, что договор придумали специально, чтобы отвести внимание от проблем внутри Великобритании. Вместе с тем он стал попыткой "сыграть свою игру, отличную от американцев", указал эксперт.

Соглашение было заключено во время прибытия на Украину британского премьер-министра Кира Стармера 16 января. Договор охватывает основные области взаимодействия, включая оборону, науку, энергетику и торговлю. Также в рамках соглашения страны договорились об укреплении стратегического сотрудничества на десятилетия вперед.

Стармер также объявил о передаче Киеву новой мобильной системы противовоздушной обороны. По словам главы британского правительства, характеристики системы, о которой идет речь, смогут "соответствовать нуждам Украины".