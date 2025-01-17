Зеленский пригрозил России после пролета беспилотника над ним и Стармером

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Украинский президент Владимир Зеленский пригрозил России после новостей о пролете беспилотника над местом его встречи с британским премьером Киром Стармером в Киеве.

Стармер прибыл на Украину с необъявленным визитом в четверг, 16 января. Во время его встречи с Зеленским некоторые СМИ сообщали о перехвате БПЛА-камикадзе над местом переговоров. Этот дрон приписали российской стороне.

Во время пресс-конференции журналисты попросили президента Украины прокомментировать сообщения о беспилотнике.

"Мы им тоже передадим привет", – цитирует Зеленского РИА Новости.

В рамках своей поездки Стармер подписал с Зеленским договор о "100-летнем партнерстве" Киева и Лондона. Один из пунктов этого договора гласит, что Великобритания изучит возможность размещения военных баз и оборонной инфраструктуры на Украине.

Британский премьер также объявил о передаче Украине новой мобильной системы противовоздушной обороны. По словам главы британского правительства, характеристики системы, о которой идет речь, смогут "соответствовать нуждам Украины".