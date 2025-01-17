Великобритания рассмотрит варианты размещения на Украине военных баз

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Великобритания изучит возможность размещения военных баз и оборонной инфраструктуры на Украине. Об этом говорится в декларации о "100-летнем партнерстве" между Лондоном и Киевом, которая была опубликована на сайте британского правительства.

Помимо военных баз, британская сторона также изучит варианты размещения на Украине логистических складов, хранилищ резервного военного оборудования и военных резервных запасов. Отмечается, что эти объекты могут быть использованы для "укрепления собственных оборонных возможностей" в случае военной угрозы.

Кроме того, согласно подписанному соглашению, Великобритания и Украина будут углублять сотрудничество в области нанесения ударов большой дальности, а также в области "обмена практическим опытом, оборудованием, боеприпасами, обучения и поддержки процесса разработки во всех сферах".

Британский премьер-министр Кир Стармер прибыл на Украину с необъявленным визитом в четверг, 16 января. Во время своей поездки он подписал договор о "100-летнем партнерстве" с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Стармер также объявил о передаче Украине новой мобильной системы противовоздушной обороны. По словам главы британского правительства, характеристики системы, о которой идет речь, смогут "соответствовать нуждам Украины".