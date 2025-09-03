Юрист Русяев: работа в обеденное время является сверхурочной

Фото: depositphotos/CandyBoxImages

Если начальник не отпускает на обед, например под предлогом срочного задания, это время является сверхурочной работой, рассказал RT юрист Илья Русяев.

У сотрудника должно быть время на обеденный перерыв от получаса до двух часов, которое не включается в рабочее, добавил юрист, ссылаясь на статью 108 Трудового кодекса России.

Кроме того, Русяев напомнил, что первые два часа сверхурочной работы должны оплачиваться как минимум в полуторном размере, а остальное время – в двойном.

Отказ сотруднику в перерыве обязывает руководителя оплатить ему это время. Вместе с этим работодатель может понести административную ответственность, добавил эксперт.

"Важно, что для защиты своих интересов работник может обращаться в трудовую инспекцию или суд, предоставив доказательства нарушения: переписку, графики, служебные записки или свидетельские показания", – заключил Русяев.

Ранее юрист Анастасия Колодяжная объяснила, в каких случаях публикация селфи или рилсов может привести к увольнению. Работодатель имеет право запретить фото- и видеосъемку, а также использование социальных сетей на рабочем месте. Для этого нужно указать требования в локальных нормативных актах, с которыми сотрудник должен быть ознакомлен под подпись.