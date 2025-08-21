Верховный суд РФ объяснил различия между взяткой и откатом

Фото: 123RF/peopleimages12

Верховный суд России в ходе рассмотрения жалобы на приговор начальника федерального государственного казенного учреждения Башкирии Дима Муслимова разъяснил, чем взятка отличается от отката. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения инстанции.

Как поясняется в документе, при взятке должностное лицо получает незаконное материальное вознаграждение за свое служебное поведение или в связи с занимаемой должностью.

"Такие обстоятельства не установлены по настоящему делу", – уточняется в судебном решении.

Суд в 2023 году признал Муслимова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. По совокупности преступлений ему назначено 15 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 65 миллионов рублей. Позднее апелляция снизила срок наказания на два года.

После этого адвокаты Муслимова подали жалобу в Верховный суд, утверждая, что он виновен только в злоупотреблении полномочиями.

Из текста определения следовало, что перед изданием приказов на получение материальной помощи оговаривалось вернуть часть денег. Таким образом всеми лицами осознавался лишь факт разделения денег без каких-либо условий выполнения действий должностного характера.

Судебная коллегия также подчеркнула, что схема получения средств исходила не от подчиненных, а от руководителя учреждения.

"Судом установлено, что фактически Муслимов забирал часть денег, которые сам же и незаконно выдавал из бюджетных средств, что оговаривалось заранее с его подчиненными", – уточняется в определении.

С учетом этих обстоятельств дело было направлено на новое рассмотрение.

Ранее экс-министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья арестовали на два месяца по делу о получении взяток на 3 миллиона рублей. Преступления чиновника выявили сотрудники УФСБ России по Приморскому краю. СМИ уточняли, что речь идет о Валентине Карпенко.

