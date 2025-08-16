Московский суд продлил арест замгубернатора Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский суд Москвы продлил арест заместителя губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, рассказали пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Было удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей. Кроме того, был продлен арест второго фигуранта дела.

Зайнулинн был задержан 21 июня, спустя время его арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое было реализовано организованной группой.

30 июня его обвинили в мошенничестве на сумму 32 миллиона рублей. По версии следствия, Зайнуллин, сговорившись с соучастниками, воспользовался своим служебным положением и похитил бюджетные средства. Вице-губернатор присвоил по меньшей мере 4 миллиона рублей.

Деньги были выделены на строительство фортификационных сооружений на оборонительных позициях для прикрытия госграницы РФ с Украиной.

