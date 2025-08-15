Бывший министр лесного хозяйства Приморья Карпенко арестован по делу о взятках

Фото: телеграм-канал "Следком Приморья"

Бывшего министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья арестовали на два месяца по делу о получении взяток на 3 миллиона рублей, говорится в телеграм-канале прокуратуры региона.

"По данным следствия, с мая по август 2017 года бывший чиновник получил взятку в размере 1 миллиона рублей за согласование переуступки прав и обязанностей по договорам аренды трех лесных участков", – говорится в сообщении.

Также с августа 2017 года по февраль 2020 года экс-министр получил свыше 2 миллионов рублей за покровительство работы организации в лесопромышленной сфере. Преступления чиновника выявили сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.

РИА Новости сообщает, что речь идет о Валентине Карпенко.

До этого по подозрению в получении взятки был задержан, а после арестован мэр Красноярска Владислав Логинов. В городской администрации были проведены обыски, но работа мэрии осуществлялась в штатном режиме.

По версии следствия, в 2018–2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации взятку в виде денег и оплаты строительства бани на его земельном участке за обеспечение победы компании в конкурсах на выполнение ремонта городских дорог.

