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06 июня, 13:49

Политика

Суд продлил арест бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский суд Москвы продлил до 15 сентября арест экс-главе Курской области Алексею Смирнову по делу о хищениях. Об этом РИА Новости рассказали в инстанции.

Смирнов и его бывший первый заместитель Алексей Дедов были задержаны в середине апреля. Они стали фигурантами дела о хищении 1 миллиарда рублей, выделенного АО "Корпорация развития Курской области" и предназначенного для строительства оборонительных сооружений на границе субъекта с Украиной.

Экс-главе региона и его заместителю было предъявлено обвинение в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения. Позже суд в Москве арестовал Смирнова и Дедова. Свою вину они не признают.

Дедов заявлял, что работал честно, а все сооружения уже построены. При этом свидетель по его делу рассказал, что бывший заместитель экс-губернатора Курской области брал "откаты" в размере 15% от стоимости гособоронзаказа.

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