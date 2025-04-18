Хинштейн заявил о 10 уголовных делах, связанных с "Корпорацией развития Курской области"

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Свыше 10 уголовных дел, связанных с "Корпорацией развития Курской области" (КРКО), возбудили с конца 2024 года. Об этом заявил врио главы региона Александр Хинштейн.

По его словам, часть из дел впоследствии была объединена.

"Важно объяснить, что изначально эта структура (АО со 100%-м участием региона) создавалась исключительно как проектный офис для сопровождения инвесторов, но стараниями чиновников превратилась в настоящую супермонополию", – сообщил Хинштейн в своем телеграм-канале.

Кроме оборонительных сооружений, на которые ушло 19,4 миллиарда рублей, корпорация строила в регионе ФАПы и авиационную инфраструктуру, получала земли под комплексное развитие территорий, выкупала бренды алкогольных напитков и едва не стала единственным поставщиком лекарств для нужд региона.

"Соответствующее постановление облправительства было подготовлено как раз накануне моего назначения, но я, разумеется, его заблокировал", – отметил Хинштейн.

Всего через КРКО, добавил врио главы Курской области, прошли десятки миллиардов бюджетных рублей. О том, сколько из них было украдено, пока точно неизвестно. При этом суд уже удовлетворил иск о взыскании в бюджет 4,1 миллиарда рублей, выделенных на фортификационные сооружения, которые были присвоены руководством корпорации и подрядчиками.

Хинштейн напомнил, что ранее из-за обвинений в мошенничестве были отправлены под арест экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и экс-председатель облправительства Алексей Дедов. Кроме того, арестован директор корпорации Владимир Лукин, трое его бывших заместителей, а также ряд руководителей компаний-подрядчиков.

"А ведь есть еще и уголовные дела, параллельно расследующиеся в Иванове, где те же лица – руководители и подрядчики КРКО – были уличены в хищениях при капремонте многоквартирных домов. Ранее Лукин работал советником по ЖКХ губернатора Ивановской области, но, переехав в 2021 году в Курск, забрал за собой многих своих подельников-подчиненных, где они развернулись уже в полную силу", – прокомментировал Хинштейн.

Врио главы подчеркнул, что Смирнов и Дедов не просто видели, кому именно доверяют бюджетные средства, но и, напротив, сознательно превращали проектный мини-офис в крупнейшего государственного подрядчика, который не имел ни опыта, ни компетенции, ни штата специалистов.

"Прокуратура и другие силовые структуры неоднократно указывали руководителям региона на это, но никакой должной реакции в ответ не наблюдалось", – сказал врио главы региона.

Он указал, что не сомневается в неминуемом наказании фигурантов дела, невзирая на высокие должности. Кроме того, Хинштейн выразил благодарность прокуратуре, ФСБ, МВД и другим правоохранительным и контрольным органам за их позицию в деле антикоррупционного очищения области.

"Верю, что наша земля будет освобождена не только от внешних, но и от внутренних врагов", – заключил он.

Столичный суд арестовал Смирнова и Дедова на два месяца. Правоохранители выдвинули им обвинения в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения.

В частности, вина чиновников подтверждается показаниями других фигурантов дела и свидетелей, включая результаты допроса гендиректора "КТК сервис" Андрея Воловикова и депутата Максима Васильева, говорилось в материалах дела.

