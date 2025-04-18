ТАСС: предприниматель и депутат дали показания на экс-главу Курской области

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Гендиректор "КТК сервис" Андрей Воловиков и депутат Максим Васильев дали показания на бывшего главу Курской области Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова, арестованных по делу о хищении свыше 1 миллиарда рублей при строительстве укреплений на границе с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Из документа следует, что вина Смирнова и Дедова подтверждается показаниями других фигурантов дела и свидетельскими показаниями, среди которых результаты допроса Васильева и Воловикова. Также в материалах дела сказано, что Дедов в период работы в администрации Курской области брал откаты в 15% от объема гособоронзаказов.

Дедов и Смирнов были задержаны 16 апреля по уголовному делу о хищении бюджетных средств, которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений на границе Курской области с Украиной.

Против них выдвинуты обвинения в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения. Дедов и Смирнов не признали свою вину в мошенничестве.