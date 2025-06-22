Вице-губернатор Белгородской области Зайнуллин задержан по делу о мошенничестве

Фото: vk.com/Министерство имущественных и земельных отношений

Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин задержан по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что суд отправил Зайнуллина в СИЗО в субботу, 21 июня. Кроме того, вместе с вице-губернатором были задержаны два коммерсанта.

Ранее был задержан мэр Красноярска Владислав Логинов. Он подозревается в получении взятки. В городской администрации прошли обыски, однако работа мэрии продолжилась в штатном режиме.

По данным следователей, в 2018–2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации взятку в виде денег и оплаты строительства бани на его земельном участке за обеспечение победы компании в конкурсах на выполнение ремонта городских дорог.

Столичный суд арестовал мэра Красноярска до 4 августа.