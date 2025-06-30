Белгородский вице-губернатор обвинен в мошенничестве на сумму 32 млн руб

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Вице-губернатор Белгородской области и региональный министр имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин обвиняется в мошенничестве, совершенном на сумму в размере 32 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

В понедельник, 30 июня, в Белгородском областном суде рассматривается апелляция адвоката вице-губернатора на решение инстанции о его заключении под стражу. Правозащитник попросил смягчить эту меру пресечения.

Судья Светлана Светашова во время заседания сообщила, что Зайнуллин, сговорившись с соучастниками, воспользовался своим служебным положением и похитил бюджетные средства. Украденная сумма составила не менее 32 миллионов рублей. Из этого количества вице-губернатор присвоил по меньшей мере 4 миллиона рублей, уточнила судья.

По ее словам, деньги были выделены на строительство фортификационных сооружений на оборонительных позициях для прикрытия госграницы РФ с Украиной.

Зайнуллин был задержан 21 июня. По данным СМИ, также были задержаны два коммерсанта. Спустя время вице-губернатора Белгородской области арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое было реализовано организованной группой.