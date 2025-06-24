РИА Новости: арестованный вице-губернатор Зайнуллин жил в квартире с панорамным видом

Фото: vk.com/Рустэм Зайнуллин

Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, которого отправили в СИЗО по делу о мошенничестве, был прописан в квартире с панорамным видом на центр Белгорода. Об этом сообщил РИА Новости источник в полиции.

Квартира расположена на 15-м этаже дома, который находится в нескольких минутах ходьбы от здания регионального правительства. Кроме того, в 100 метрах возводится концертный зал, площадка для мероприятий, выставочные пространства, а также здания с кафе, ресторанами, гостиницами и офисами в рамках проекта "Белый квартал".

Консьерж подтвердила, что Зайнуллин живет в этом доме с женой и тремя детьми на протяжении трех лет. Она описала вице-губернатора Белгородской области порядочного человека. В его семье, по ее словам, воспитывается 9-летняя девочка и двойняшки – мальчик и девочка.

"Сейчас нет никого, не знаю, может, уехали", – заявила консьерж.

Она также рассказала, что Зайнуллина задержали на улице возле дома. В свою очередь, соседи вице-губернатора Белгородской области назвали его семью доброжелательной. На остальные вопросы они отвечать не стали.

Согласно данным другого источника, сам Зайнуллин указывал в качестве места жительства адрес, где в настоящее время находится гостиница. Там есть несколько категорий номеров, в том числе президентский люкс в сутки за 12 400 рублей. В отеле тоже не предоставили никаких комментариев.

Вице-губернатор Белгородской области был задержан в воскресенье, 22 июня. По данным СМИ, также были задержаны два коммерсанта.

Спустя время Зайнуллина арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое было реализовано организованной группой.

