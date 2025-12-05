Форма поиска по сайту

05 декабря, 08:20

Наука

Москвичи смогут увидеть на Солнце пятна в виде Деда Мороза

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичи и жители других российских регионов смогут увидеть на Солнце огромные пятна в виде Деда Мороза на оленьей упряжке. Об этом РИА Новости сказала старший научный сотрудник МФТИ Евгения Кравченко.

Она отметила, что на видимой части солнечного диска ранее появились три тесно расположенные активные области. Размер самых крупных из них превышает диаметр Земли в несколько раз.

Кравченко уточнила, что лучше всего пятна будут видны через камеру смартфона или специальный фильтр на рассвете или закате. В это время звезда находится низко над горизонтом и свет от нее проходит сквозь большую толщину атмосферы.

Вместе с тем эксперт предостерегла от длительного наблюдения за Солнцем без защиты глаз, даже если небо затянуто облаками, поскольку это может привести к негативным последствиям из-за сильной энергии света и тепла. Использование оптических приборов вроде бинокля или телескопа без применения специализированного фильтра также недопустимо, заявила она.

Ранее стало известно, что около Солнца формируется парад планет, состоящий из Меркурия, Венеры и Марса. Это явление наблюдается впервые с осени 2019 года. По прогнозам ученых, 22 января все планеты будут на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца и составят таким образом почти ровную ромбовидную конфигурацию.

Астрономы предупредили о возможном супервзрыве на Солнце

