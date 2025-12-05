Некоторые пользователи теперь могут войти в "Госуслуги" только через MАХ

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Некоторые пользователи не могут войти на портал "Госуслуги" без подтверждающего кода из мессенджера МАХ, сообщает РИА Новости.

Уведомление о подключении сервиса для получения верификационных кодов приходит перед входом в аккаунт на портале. При этом пропустить этот шаг аутентификации нельзя.

"Теперь вы будете подтверждать вход через мессенджер МАХ. Подключите МАХ, чтобы получать коды подтверждения в чат мессенджера", – говорится в уведомлении.

Функцию отправки одноразового кода (OTP-кода) для входа на "Госуслуги" в мессенджер MAX добавили в конце августа. Этот способ подтверждения входа так же надежен, как и существовавшие до него, но имеет определенные преимущества.

В частности, перед получением кода чат-бот задает вопросы, которые помогают выявить мошенника. Если ответы вызывают подозрение, система не выдает код и предупреждает об опасности.

