05 декабря, 14:48

Наука

Москвичи смогут увидеть Меркурий 8 декабря

Фото: depositphotos/claudiocaridi

Москвичи в понедельник, 8 декабря, смогут наблюдать Меркурий невооруженным глазом. Для этого не потребуется специальная аппаратура, сообщила старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко Агентству "Москва".

По ее словам, Меркурий достигнет своего наибольшего удаления от Солнца. Жители увидят слабое сияние в восточной части неба примерно за полчаса до рассвета.

Кравченко добавила, что такое явление случается всего несколько раз в году, поскольку большую часть времени планета либо скрыта за Солнцем, либо находится слишком близко к нему, чтобы его можно было рассмотреть.

Ранее специалисты РАН рассказали о формировании парада планет – Меркурия, Венеры и Марса. Такое явление около Солнца будет наблюдаться впервые с осени 2019 года.

По расчетам специалистов, 22 января все 3 планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии, образовав почти ровную ромбовидную конфигурацию. После этого парад начнет постепенно распадаться. Первым от Солнца отдалится Меркурий, а в феврале сдвинутся Венера и Марс.

