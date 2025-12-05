Минцифры обновило белый список онлайн-сервисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

Министерство цифрового развития в очередной раз обновило список онлайн-сервисов, которые будут доступны во время ограничений доступа в Сеть. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

В соответствующий перечень вошли сайты ТАСС и газеты "Известия", ресурсы Центробанка, операторов "Сбермобайл", "Т-Мобайл" и "Эр-телеком", платформы "Россия – страна возможностей, сервсис "Домклик", кинотеатр "Окко" и другие.

Также список пополнился социально значимыми сервисами некоторых регионов и сайтами администраций ряда субъектов РФ.

Ранее в ГД рассказывали, что добавить мессенджер Telegram в белый список интернет-ресурсов невозможно, так как он является иностранной платформой. В Госдуме добавляли, он не может быть включен в список, который формируется исходя из социальной значимости и критической необходимости для повседневной жизни россиян.

