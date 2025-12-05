Иосиф Пригожин заявил, что его первая семья осталась без жилья из-за мошенников

Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Булкин

Российский продюсер Иосиф Пригожин на фоне скандала с квартирой певицы Ларисы Долиной рассказал изданию "Абзац", что его первая семья осталась без жилья на Покровке из-за аферистов.

По словам Пригожина, микрофинансовая организация обманула бывшую тещу и экс-супругу без их присутствия и документов. При помощи подлога была переписана квартира по адресу улица Покровка, дом 38.

"Моя первая семья стала жертвой, и никто не прикоснулся, не помог, не защитил. Отсюда и приходит разочарование", – отметил продюсер.

Он также предположил, что Долина оказалась более влиятельной, чем он. Пригожин добавил, что жена человека, обманувшего его бывшую семью, работала следователем, поэтому все попытки достучаться до правоохранителей не увенчались успехом. Он также подчеркнул, что его бывшая семья до сих пор снимает жилье.

Скандал с квартирой Долиной начался в 2024 году после того, как она заявила, что стала жертвой мошенников. Под влиянием злоумышленников певица продала свою квартиру, а после перевела деньги неизвестным, утверждающим, что это безопасный счет и тем самым женщина сохранит свою жилплощадь.

В июле 2025 года завершилось расследование дела, возбужденного по факту мошенничества. Общая сумма ущерба составила свыше 317,6 миллиона рублей.

Сделку о продаже квартиры Долина оспорила в судебном порядке. Право собственности вернули артистке, а покупательница жилплощади Полина Лурье осталась без денег и недвижимости.

Позже на певицу обрушился негатив. В социальных сетях ее называли "похитителем новоселья".

Спустя время в Верховный суд РФ поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье. ВС РФ истребовал материалы дела об оспаривании сделки с квартирой и привлек к спору дочь певицы Ангелину и ее несовершеннолетнюю внучку.

Также Лурье отказалась от мирового соглашения в споре за недвижимость. По ее словам, певица предлагала ей вернуть деньги в рассрочку на несколько лет без учета инфляции.