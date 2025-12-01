Долина закрыла комментарии в соцсетях после волны хейта

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Певица Лариса Долина закрыла комментарии в своих социальных сетях из-за волны хейта, передает "Радио 1".

Пользователи соцсетей назвали артистку "похитителем новоселья" и запустили флешмоб с призывом "отменить" ее после скандала с недвижимостью.

В связи с негативной реакцией певица впервые за долгие годы была вынуждена отключить комментарии ко всем своим публикациям. При этом раньше она никогда не прибегала к подобным мерам.

Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года – под влиянием аферистов она продала квартиру. Певица смогла оспорить сделку в судебном порядке. Право собственности на квартиру было оставлено за ней.

Расследование уголовного дела завершили в июле 2025-го. При этом в ноябре завели еще одно дело, но уже по факту угрозы убийством Долиной. Ее адвокат Ксения Апарина заявляла, что неизвестные угрожали артистке из-за аферы.

28 ноября суд приговорил Андрея Основа к 4 годам тюремного заключения, а Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелу Цырульникову – к 7. Последняя также должна будет выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, а остальные фигуранты – по 900 тысяч рублей.

В Госдуме призвали Верховный суд РФ принять новое постановление по делу певицы. Это может задать другой вектор для дальнейшей практики по спорам о жилье и показать, что добросовестный покупатель не несет риски чужого обмана.