05 декабря, 14:41

Транспорт

ГАИ опровергла ужесточение регистрации авто с большими сроками эксплуатации

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Госавтоинспекция опровергла сообщения об ужесточении требований к регистрации автомобилей с увеличенными сроками эксплуатации. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ.

Полный перечень оснований для регистрации или ее прекращения установлен Федеральным законом "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В соответствующем документе нет пункта про срок эксплуатации ТС, отметили в ведомстве. Единственным критерием является уровень технического состояния и соответствие конструкций машины требованиям безопасности. Последнее в том числе подтверждается техническим осмотром.

"В связи с этим вопрос о внесении изменений в законодательство в сфере регистрации в части ограничений для транспортных средств с увеличенными сроками эксплуатации Госавтоинспекцией не рассматривается", – говорится в публикации.

Также ГАИ призвала представителей СМИ и блогеров проверять данные, полученные из неофициальных источников, чтобы не вводить своих читателей в заблуждение.

Ранее в Госдуме рассказывали, что инициатива Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" по повышению налога на автомобили старше 15 лет является неправильной.

В таком случае, по словам депутатов, может возникнуть несправедливая ситуация, когда многие машины большого срока находятся в хорошем состоянии – автомобили могут быть в непригодном состоянии и через 5 лет, а некоторые машины и в 25 лет бывают исправны.

Банк России утвердил новые тарифы ОСАГО

транспортавто

