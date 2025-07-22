ГД приняла закон о повышении госпошлин в сфере транспорта с 1 сентября

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Госдума приняла закон, повышающий с 1 сентября пошлины в сфере транспорта.

По расчетам, это даст федеральному бюджету дополнительно 28 миллиардов рублей в год. Собранные средства будут использоваться в том числе для развития цифровых сервисов и сокращения сроков оказания услуг.

Кабинет министров внес данный законопроект в начале июля. 14 июля профильный комитет Госдумы по бюджетам и налогам его одобрил. Согласно новому закону, пошлины за получение паспорта транспортного средства увеличится до 1,2 тысячи рублей. Плата за внесение правок в готовый паспорт составит 525 рублей.



В три раза увеличится стоимость выдачи свидетельства о регистрации транспортного средства – 1,5 тысячи рублей за бумажный документ и 4,5 тысячи рублей – за пластиковый.

Получение водительских прав обойдется в 4 тысячи рублей за пластиковый документ, права нового поколения будут стоить 6 тысяч рублей. Пошлина за международное водительское удостоверение подорожала в два раза и теперь стоит 3,2 тысячи рублей.

Выдача государственных регистрационных знаков на автомобили обойдется в 3 тысячи рублей, транзитные номера на автомобили и прицепы подорожают до 2,5 тысячи рублей. Бумажное свидетельство о регистрации транспортного средства будет стоить 1,5 тысячи рублей, пластиковое – 4,5 тысячи рублей.

Выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности обойдется в 4,5 тысячи рублей, за разрешение на внесение изменений в конструкцию нужно будет заплатить 3 тысячи рублей. Свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов подорожает до 2 250 рублей, продление его срока – до 1,5 тысячи рублей.

Помимо этого, вводится пошлина в размере 15 тысячи рублей за выдачу заключения о том, что учебная база автошколы соответствует установленным требованиям, 500 рублей – за внесение сведений в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты транспортного средства.

Закон вступит в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Между тем в России обновили правила предоставления услуг по техобслуживанию и ремонту автомобилей.

В частности, в обновленных правилах прописаны условия заключения договора через интернет или приложение. В том числе в новой версии детально указан список автомобилей и мотоциклов, на которые распространяется это регулирование.